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СМИ: самолеты сирийской авиакомпании начали совершать рейсы в Абу-Даби

В июне возобновились рейсы из Дамаска в Дубай и Шарджу

БЕЙРУТ, 28 ноября. /ТАСС/. Сирийская компания Cham Wings Airlines объявила в субботу о возобновлении полетов в столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) город Абу-Даби. Как сообщил телеканалу Al Ekhbariya представитель авиаперевозчика Усама Сатиа, открытие воздушного сообщения произошло на фоне заметного улучшения двусторонних отношений.

"Регулярные рейсы в Абу-Даби будут способствовать развитию торговых, культурных и туристических связей, а также притоку инвестиций в сирийскую экономику", - подчеркнул он.

Ранее в июне возобновились рейсы из Дамаска в Дубай и Шарджу - два других крупных города ОАЭ.

Дипломатические отношения между двумя странами были восстановлены в декабре 2018 года. ОАЭ официально признали, что приостановка с 2011 года членства Сирии в Лиге арабских государств была ошибкой.

9 ноября текущего года Дамаск посетил с визитом глава МИД ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян, который встретился с сирийским президентом Башаром Асадом. В ходе переговоров с обеих сторон была выражена готовность "к открытию новых горизонтов сотрудничества в жизненно важных секторах и укреплению инвестиционного партнерства".

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