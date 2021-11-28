Центр защиты интеллектуальных прав в городе Санья на Хайнане в разы ускорил свои процедуры

ХАЙКОУ /Китай/, 28 ноября. /ТАСС/. Новый центр защиты интеллектуальной собственности в городе Санья на южном побережье острова Хайнань позволил многократно ускорить процедуры, связанные с оформлением патентов и лицензий. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, срок рассмотрения заявок с целью получения документов, подтверждающих исключительное право на изобретение, сократился с 20 до трех месяцев. Для того чтобы зафиксировать факт модификации продукта, теперь требуется 15 дней вместо девяти месяцев. Период рассмотрения заявки на регистрацию новой дизайнерской концепции составляет неделю, в то время как прежде на это уходило до восьми месяцев.

Обозреватели газеты отмечают, что в текущем году центр интеллектуальной собственности в Санья добился существенного прогресса и позволил применить на практике целый ряд инновационных мер. Таким образом, за последние месяцы в городе сформировался механизм, который позволяет оперативно реализовывать важные проекты Хайнаньского порта свободной торговли, связанные с передовыми технологиями и отраслевой модернизацией.

Как уточнили местные власти, для урегулирования споров, касающихся изобретений и разработок, суд интеллектуальной собственности города Хайкоу (административный центр провинции) создал в наукограде "Ячжоувань" в Санья специальный центр, благодаря которому там можно как в удаленном, так и в очном режиме в кратчайшие сроки рассмотреть жалобы и оформить иски. Кроме того, международный арбитражный суд Хайнаня учредил на юге острова свое подразделение, занимающееся устранением разногласий между компаниями, в том числе по поводу использования в коммерческих целях всевозможных ноу-хау.

Центр защиты интеллектуальной собственности в Санья был создан в мае компетентными органами государственного контроля КНР. Он позволяет регистрировать изобретения и документацию для их практического применения, в частности в области современного сельского и морского хозяйства. За время своего существования эта площадка по оформлению патентов и лицензий приняла более 20 тыс. заявок, из них свыше 2,2 тыс. связаны с передачей прав на товарные знаки и новейшие разработки.