В Дагестане ожидают получить урожай косточковых культур не ниже прошлогоднего уровня

МАХАЧКАЛА, 28 ноября. /ТАСС/. Садоводы Дагестана рассчитывают в 2021 году получить урожай косточковых культур не ниже прошлогоднего уровня (69 тыс. тонн). По производству этого вида продукции регион занимает первое место в стране, сообщил ТАСС замдиректора "Союза садоводов Дагестана" Сайдулла Орусханов.

"Мы надеемся, что в этом году урожай косточковых будет на уровне прошлого года. В 2020 году валовый сбор плодов и ягод составил 181 тыс. тонн, из которых 69 тыс. - плоды косточковых культур. Производство плодов и ягод в республике растет, однако из-за весенних заморозков пострадали косточковые культуры в северной равнинной зоне Дагестана", - сказал Орусханов.

По его словам, в настоящее время Дагестан занимает первое место в стране по объему производства косточковых, на регион приходится почти 10% от общероссийского производственного показателя.

"В основном этими культурами занимаются малые фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства (ЛПХ). Также у нас есть три крупных хозяйства - ООО "Полоса", ООО Анжелина", КФХ "Сад", которые дают основной прирост темпов развития садоводства в Дагестане", - добавил собеседник агентства.

Кроме того, по словам Орусханова, в этом году порядка 50 ЛПХ подали заявки на получение грантов по республиканской программе социально-экономического развития горных территорий для закладки садов в горной зоне республики. "Итоги грантового конкурса планируется подвести в декабре. После этого у получателей грантов есть шесть месяцев, чтобы реализовать проекты, то есть весной они будут закладывать новые сады", - уточнил замдиректора Союза садоводов Дагестана, добавив, что в среднем в республике планируется ежегодно закладывать около 1 тыс. га.

По данным Минсельхоза Дагестана, в настоящее время в республике 28,9 тыс. га садов, в том числе около 22 тыс. га в плодоносящем возрасте. Площадь садов интенсивного типа превышает 4 тыс. га.