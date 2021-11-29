В Каире начнет работу международная выставка оборонной промышленности EDEX

КАИР, 29 ноября. /ТАСС/. Международная выставка оборонной промышленности и вооружений EDEX 2021 (Egypt Defence Expo) начинает свою работу в понедельник в Каире. Крупнейшее в своем роде событие на Африканском континенте, в котором примут участие компании из 42 стран, продлится до 2 декабря.

Как ожидают организаторы, в этом году выставку, которая будет проходить в Международном выставочном центре Египта, посетят более 30 тыс. гостей. На экспозиции будут представлены новейшие разработки более 400 компаний, специализирующихся на технологиях и оборудовании для выполнения боевых задач на суше, в море и в воздушном пространстве.

По мнению министра обороны арабской республики Мухаммеда Ахмеда Заки, выставка откроет новые горизонты сотрудничества между Египтом и зарубежными странами, поскольку EDEX "становится эффективной международной площадкой для демонстрации новейших военных систем".

В холдинге "Вертолеты России" (входит в Ростех) ранее сообщали, что предприятие представит на EDEX 2021 ударные вертолеты Ка-52 и Ми-35П, а также военно-транспортный Ми-17В-5. Кроме того, в компании отметили, что в рамках выставки местным эксплуатантам российских вертолетов будут представлены различные сервисные решения для обеспечения летной годности и своевременного обслуживания машин. Страны Ближнего Востока и Северной Африки обладают одним из крупнейших в мире парков российских вертолетов, на сегодняшний день в регионе эксплуатируется свыше 500 вертолетов российского и советского производства.

В первой выставке EDEX, состоявшейся в 2018 году под патронажем президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, приняли участие 373 военно-промышленные компании из 41 страны.