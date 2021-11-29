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Пандемия COVID-19

Торги на бирже Гонконга открылись снижением котировок

В частности, индекс Hang Seng сократился на 0,71%

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 29 ноября. /ТАСС/. Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже открылась снижением котировок в свете опасений угрозы распространения нового штамма коронавируса "омикрон". Индекс Hang Seng в понедельник утром при открытии операций сократился на 170 пунктов (0,71%) - до значения 23 910.

Худшие результаты демонстрируют активы, связанные с игорным бизнесом в Макао. Ценные бумаги операторов казино Wynn Macao, MGM China и Melco International Development подешевели на 8-10%.

В отрицательной зоне также открылись торги на фондовых площадках материкового Китая. Главные индексы бирж Шэньчжэня и Шанхая потеряли 0,96% и 0,99% соответственно.

Теги
КитайПандемия COVID-19
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