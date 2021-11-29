Эксперты: смягчение требований к промкластерам даст новые возможности для МСП

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Корректировка требований к промышленным кластерам для получения федеральных субсидий их участниками обеспечит оптимальный старт для предприятий сегмента малого и среднего бизнеса. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные эксперты и представители бизнес-сообщества.

В ноябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, корректирующее требования к промышленным кластерам для получения субсидий их компаниями-участниками. Документ предусматривает снижение требования к общему уровню функциональной зависимости предприятий промышленного кластера с 20 до 10% для регионов с низким уровнем социально-экономического развития, геостратегических территорий и моногородов.

Как отметили в пресс-службе кабмина, участники кластера, выпускающие готовую промышленную продукцию, теперь должны приобретать у своих соседей, являющихся промежуточными производителями, не менее 10% продукции, работ и услуг. Среди новелл документа - возможность включения в состав промышленного кластера до трех компаний, не имеющих кооперационных связей с другими участниками. Власти обязали их в течение трех лет заключить соответствующие контракты с резидентами кластера по закупке или поставке промышленной продукции, добавили в пресс-службе.

Возможности для МСП

Нововведения могут послужить стимулом к развитию промышленных кластеров и дать возможность "войти в эту нишу субъектам малого и среднего бизнеса", считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ленинградской области Елена Рулева. Для Ленобласти с ее достаточно привлекательной инвестиционной средой снижение требований к общему уровню функциональной зависимости предприятий промкластера - "менее значимое изменение, чем возможность включать в состав до трех компаний, не имеющих кооперационных связей с другими участниками", полагает она.

"Для субъектов МСП, с которым мы в основном и работаем - это отличный старт. Появляется возможность возместить часть затрат на оборудование, которое требуется для масштабирования своего производства, или потратить средства на разработку новой продукции, и в течение трех лет выйти на необходимый уровень, чтобы занять свое место в цепочке кластера", - сказала Рулева.

С ней согласен замруководителя исполкома ОНФ по экспертно-аналитической работе и координации тематических площадок Арсений Беленький. "Эксперты Народного фронта поддерживают появление возможности в течение трех лет заключить партнерские соглашения для новых участников. Это откроет возможность для участия в кластерах для новых участников и стартапов, и прежде всего, это как раз компании сектора МСП", - подчеркнул он.

Депутат Госсовета Татарстана от Партии роста, гендиректор ГК "Кориб" (капитальный ремонт и сервисное обслуживание грузовой техники) Олег Коробченко также отметил эту меру позитивно. "Сегодня субсидию получают производители компонентов, а не финишной продукции. Например, финишная продукция - это автомобиль "Камаз", который продается на рынок, а производители автокомпонентов выпускают для него какие-то запчасти. Если сейчас "Камаз" покупает какие-то детали за рубежом, то постановление позволяет поставщикам автокомпонентов, которые не имеют никакой кооперации, войти в перечень производителей импортозамещающей продукции, размещенной на сайте Минпрома России", - заключил он.

Поднять планку

Компании из сектора МСП не всегда попадают в такой сегмент господдержки, как присутствие в промышленных кластерах, говорит председатель комитета "Опоры России" по промышленности Максим Третьяков. "Средние предприятия - это максимум 2 млрд рублей оборота. В принципе, 2 млрд рублей оборота достигаются в промышленности достаточно просто. Надо поднимать планку (годовой выручки), и тогда это расширит присутствие промышленности в рядах МСП", - сказал он.

Третьяков предложил установить планку объема годовой выручки средних предприятий до 4 млрд рублей. Он считает, что необходимо обязать кластеры "иметь в своем составе МСП в определенной квоте". "Ее можно привязать либо к выпуску, либо к количеству - скажем, есть 10 предприятий и не менее 10% или 20% из них должны быть МСП", - заключил Третьяков.