Объем инвестиций резидентов "Технополиса "Москва" с января по сентябрь вырос почти втрое

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиций резидентов "Технополиса "Москва" вырос почти в три раза с января по сентябрь 2021 года и превысил 21,5 млрд рублей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"За первые три квартала 2021 года резиденты технополиса "Москва" инвестировали в развитие экономики столицы более 21,6 млрд рублей. Это в 2,9 раза больше показателя этого же периода прошлого года - тогда в развитие высокотехнологичных производств было вложено более 7,3 млрд рублей, а также в 4,3 раза больше совокупных вложений резидентов за три квартала 2019 года, которые превысили 5 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя Мэра Москвы Владимира Ефимова.

С января по сентябрь больше всего средств вложили производители фармацевтических препаратов, медицинских изделий и оборудования.

"Инвестиции производителей лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования за шесть месяцев 2021 года составили более 13 млрд рублей. На территории ОЭЗ предприятия развивают площадки по выпуску лекарств против онкологических заболеваний, почечной недостаточности, болезней сердца, изделий для оснащения машин скорой медицинской помощи, оборудования для дезинфекционного контроля", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.

Активными инвесторами выступают предприятия кластера микроэлектроники - производители микросхем, электронных меток, чипов, полупроводниковых изделий. За девять месяцев 2021 года они вложили свыше 7,3 млрд рублей.