Сечин заявил о важности расчетов в нацвалютах из-за снижения привлекательности доллара

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Китаем создает потенциал для развития взаиморасчетов в юанях и рублях, так как американский доллар в свете последней политики ФРС США теряет свою привлекательность и становится небезопасной валютой. Об этом сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин на III Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в понедельник.

"Достигнутые объемы торговли между Россией и Китаем создают значительный потенциал для развития взаимных расчетов в юанях и рублях, так как злоупотребление ролью доллара для достижения исключительно собственных целей, а также проводимая Федеральной резервной системой США политика количественного смягчения - по сути, наводнения мировой экономики избыточной денежной массой, - снижает привлекательность доллара в качестве основной валюты международных расчетов и ставит под сомнение использование доллара как безопасного средства платежа", - сказал он. Расширение практики расчетов в национальных валютах будет способствовать росту предсказуемости в мировой экономике и укреплению платежных балансов наших стран, добавил Сечин.

Он привел данные, согласно которым доля доллара в мировых резервах центральных банков с четвертого квартала 2020 года по второй квартал 2021 года является минимальной за последние пять лет и составляет около 59%.

По данным презентации Сечина, в 2021 году товарооборот между Россией и Китаем достигнет $130-140 млрд, а целевым уровнем к 2024 году является $200 млрд. При этом поставки энергоресурсов в 2021 году составят 140 млн тонн, из которых на нефть и нефтепродукты приходится 86 млн тонн, на уголь - 34 млн тонн.

Он также напомнил, что "надежное функционирование энергетических систем обеспечивается за счет долгосрочных контрактов, которые минимизируют ценовую волатильность". "Рекордные цены на газ стали индикатором того шока, который испытала Европа, экономический рост которой находится под угрозой из-за непродуманной энергетической политики", - сказал Сечин.

Энергетика как ключевая сфера развития

Энергетика останется ключевой сферой в отношениях России и Китая в эпоху энергоперехода.

"В долгосрочной перспективе энергетика сохранит ключевую роль в отношениях России и Китая даже в условиях глобального пересмотра подходов к ее развитию, так как российские компании усиливают акцент на поставках потребителям "зеленой" энергии с низким углеродным следом, что полностью соответствует долгосрочному энергетическому видению обеих стран", - сказал он. По словам Сечина, в этом году на форуме российские и китайские компании заключат около 20 соглашений в таких сферах, как поставки энергоресурсов, трансфер технологий, совместные исследования, участие в закупках, подготовка кадров, образование.

Он также сообщил, что в 2021 году подготовлена российская часть атласа инвестиций российско-китайского энергетического сотрудничества, который должен стать "комплексным практическим руководством по реализации совместных проектов", заключил Сечин. Согласно его презентации, доля России в китайском импорте в 2020 году составила 12,5%, Саудовской Аравии - 10,8%, Австралии - 7,2%.

Сечин назвал Россию "не только соседом, но и близким другом Китая, самым надежным поставщиком энергоресурсов". А китайские строительные и проектные компании являются, по его словам, надежными партнерами по реализации крупных инфраструктурных проектов, реализуемых на приоритетных для РФ принципах "под ключ".