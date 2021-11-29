Кабмин одобрил проект закона о льготах для бизнеса на Курилах

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Правительство России одобрило законопроект, касающийся регулирования деятельности резидентов, зарегистрированных на территории Курильских островов, и вносит его в Госдуму. Об этом сообщается на сайте кабинета министров в понедельник.

Документ рассматривался на заседании правительства на прошлой неделе. Он предусматривает предоставление новым организациям, зарегистрированным на территории Курильских островов, налоговых льгот при соблюдении определенных условий.

Как отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, на Курильских островах будет введен режим свободной таможенной территории: на операции с товарами, ввезенными из третьих стран, не будет начисляться налог на добавленную стоимость. При этом он подчеркивал, что важно не допустить возникновения на Курилах новой офшорной зоны, "чтобы туда не бросились те, кто хочет лишь минимизировать налоги". Поэтому преференции будут даны компаниям, которые действительно станут работать на островах, не занимаются добычей и переработкой углеводородов, производством подакцизных товаров, выловом крабов, финансовыми и посредническими услугами.

Проект закона позволяет компаниям, желающим начать бизнес на Курильских островах, на 20 лет полностью освобождаться практически от всех видов налогов. Речь идет о налогах на прибыль и имущество организаций, а также о земельном и транспортном. Будут значительно снижены тарифы страховых взносов. По мнению министра финансов Антона Силуанова, создается беспрецедентный льготный налоговый режим для новых организаций, которые будут зарегистрированы на Курильских островах уже в следующем году.

Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился до 1 августа 2022 года обеспечить принятие поправок, касающихся льготного режима ведения бизнеса на Курильских островах. Согласно поручениям главы государства, такие компании не должны признаваться плательщиками налогов на прибыль и имущество организаций, землю и транспорт. К ним будут применяться пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6% в течение 10 лет, а также будет действовать режим свободной таможенной зоны.