Власти Хабаровского края поддержат обустройство турбаз и новых маршрутов

ХАБАРОВСК, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края окажут поддержку занятым в сфере туризма компаниям на проекты по обустройству туристических баз, новых экскурсионных маршрутов по суше и воде, на ремонт гостиниц и прокладку подъездных путей к достопримечательностям. Об этом сообщила ТАСС и. о. министра туризма края Екатерина Пунтус.

"Учитывая положительный эффект для развития туристской инфраструктуры в разных муниципальных районах края, в 2021 году объем денежных средств, предусмотренных на субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, останется на уровне прошлого года и составит 6,9 млн рублей", - сказала Пунтус. Средства идут на возмещение затрат на обустройство объектов инфраструктуры туристских маршрутов - на приобретение транспортных средств на перевозку туристов, строительство дорог к объектам турпоказа или местам размещения людей, на специальное снаряжение, на обустройство туркомплексов, сухопутных троп и водных путей, модернизацию гостевых домов.

Ранее ежегодно на эти цели из бюджета выделялось 600 тыс. рублей. В прошлом году с учетом пандемии турбизнес края оказался в сложной экономической ситуации. "Благодаря Михаилу Владимировичу Дегтяреву (главе региона) бюджетные средства, предусмотренные на развитие туризма в крае, были перераспределены на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям для возмещения части затрат на разработку и обустройство объектов инфраструктуры туристских маршрутов в сфере внутреннего и въездного туризма. Бюджетные средства на субсидию были увеличены с 600 тыс. рублей до 6,9 млн рублей - в 11,5 раза", - сказала глава министерства.

Деньги от 151,6 тыс. до 800 тыс. рублей в итоге получили 14 предприятий туротрасли.

Пунтус сообщила, что помимо этого для поддержки предпринимателей гостиничного сектора с лета текущего года Центр оказания услуг "Мой бизнес" (АНО "Краевое агентство содействия предпринимательству") оказывает поддержку гостиницам и другим средствам размещения на их классификацию. Предприниматели могут получить до 50 тыс. рублей. В целом на это предусмотрено 2,4 млн рублей.

Новые объекты

Бизнес в туристической сфере продолжает развиваться в регионе, несмотря на сложившуюся в условиях распространения заболеваемости коронавирусной инфекции обстановку. Так, любителей активного зимнего отдыха порадовало открытие в феврале этого года нового гондольного подъемника на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе. Пропускная способность подъемников комплекса в итоге возросла в два раза и в настоящее время составляет 4 тыс. человек в час.

Собеседница агентства добавила, что летом появился новый формат сити-туров по Хабаровску в виде аудиоэкскурсий и иммерсивных концертов. Одним из значимых событий в туристической сфере края стало открытие туристско-информационного центра (ТИЦ). "Это сервисная служба, которая предоставляет информацию о местных туристических продуктах, достопримечательностях, исторических ценностях региона, мероприятиях, экскурсионных маршрутах, транспорте, шопинге, развлечениях", - сказала глава министерства. Центр взаимодействует с туроператорами края, разрабатывающими туристские и экскурсионные маршруты по Хабаровскому краю, проводит презентации турпродуктов края для туроператоров и СМИ других регионов РФ. Центр представлен информационной стойкой в международном аэропорту Хабаровска и офисным центром в историческом центре города в здании Дальневосточной государственной научной библиотеки.