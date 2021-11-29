Реестр лицензий Федеральной пробирной палаты перевели в цифру

МОСКВА, 29 ноября./ТАСС/. На портале госуслуг запущен новый сервис - получение выписки из реестров лицензий на обработку или переработку лома и отходов драгоценных металлов или на скупку ювелирных изделий. Об этом говорится в сообщении Минцифры. Уточняется, что таким образом завершен первый этап по цифровизации услуг Федеральной пробирной палаты.

"Выписки из реестра могут понадобиться компаниям и бизнесменам для получения лицензий. Не позднее 1 января 2022 года предприниматели этой отрасли должны либо получить соответствующую лицензию, либо прекратить осуществление деятельности согласно №282-ФЗ (ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в РФ" - прим. ТАСС) от 2 августа 2019 года", - отмечается в сообщении.

В Минцифры добавили, что обработка заявлений на получение выписки из реестров пробирной палаты ведется в специализированной государственной информационной системе, которая является частью инфраструктуры электронного правительства. Также на портале контрольно-надзорной деятельности впервые размещены реестры Федеральной пробирной палаты.

"Вскоре "цифровые" услуги палаты расширятся: на портале госуслуг появится функция подачи заявления на получение и переоформление лицензий", - заключили в министерстве.