Fesco направила два дополнительных судна для доставки грузов в Магадан

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноября. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco ("Феско") отправила два дополнительных судна из Приморья для доставки грузов в Магаданскую область, сообщила в понедельник пресс-служба транспортной группы.

Пресс-служба правительства региона 11 ноября сообщила, что в регионе сформирован продовольственный запас, рассчитанный на два-три месяца беспрерывной торговли. По поручению губернатора Сергея Носова вопросом сопровождения грузов от поставщиков из центральных регионов страны до Магадана занимаются профильные министерства и ведомства, основной задачей является ручной контроль поставок продовольственных товаров и товаров первой необходимости, топлива и строительных материалов, необходимых для своевременной реализации национальных проектов и региональных программ.

"Транспортная группа Fesco в рамках работы каботажного сервиса "Феско Магадан Лайн" отправила два дополнительных судна - теплоходы "Феско Пионер" и "Билибино". Они присоединятся к уже работающим на линии контейнеровозам "Феско Магадан" и "Феско Монерон". "Феско Пионер" вышел из Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в группу Fesco) 23 ноября, а "Билибино" - 26 ноября из порта Восточный. В совокупности они доставят в Магадан 690 TEU грузов", - говорится в сообщении.

Всего в ноябре-декабре суда группы совершат 10 рейсов в регион и доставят порядка 3 700 TEU грузов. С января по октябрь 2021 года Fesco доставила в Магадан более 18 214 TEU, уточняется в сообщении.

В середине ноября пресс-служба ВМТП сообщала, что транспортная группа выделит три судна для перевозки социально значимых грузов из порта Приморского края на Камчатку, Магадан, Сахалин и Чукотку. Сообщалось, что в порту за каботажным направлением закреплено три отдельных причала, обработка грузов по внутрироссийским направлениям технологически отделена от обработки импортных грузов и находится в приоритете.

В начале осени из-за глобального логистического кризиса в портах Владивостока скопились контейнеры для дальневосточных регионов - Чукотки, Камчатки, Сахалина и Магаданской области. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что президент РФ Владимир Путин держит на контроле вопрос доставки товаров на Дальний Восток.