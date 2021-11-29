Авиакомпания Utair планирует запустить первый прямой рейс из Тобольска в Сургут

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания Utair планирует запустить в 2022 году прямые рейсы из Тобольска (Тюменская область) в Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ). Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании в понедельник.

По данным на сайте аэропорта Тобольска, в настоящее время прямых рейсов в Сургут ни одна авиакомпания не выполняет.

"Utair свяжет Тобольск с Сургутом и Нижневартовском в 2022 году. Полеты будут выполняться трижды в неделю по каждому направлению", - говорится в сообщении.

Маршруты впервые включены в программу субсидирования региональных перевозок. "С открытием нового аэропорта в Тобольске у нас появилась возможность расширить количество авиационных маршрутов для обеспечения связи городов ХМАО с югом Тюменской области", - передает пресс-служба слова президента "Utair - пассажирских авиалиний" Олега Семенова.

Ранее в официальном аккаунте администрации Нижневартовска в социальной сети "ВКонтакте" также сообщили о том, что в 2022 году Utair начнет выполнять прямые рейсы в город из Тобольска.

Аэропорт Ремезов в Тобольске открылся 24 сентября 2021 года. Его строительство началось в 2019 году, это совместный проект компании "Сибур" и Тюменской области. Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после "Аэрофлота", S7 и "Уральских авиалиний". В 2020 году она перевезла 4,8 млн человек. Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).