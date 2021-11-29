Проект экотехнопарка "Западная Сибирь" получил положительное заключение Росприроднадзора

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Проект экотехнопарка (ЭТП) "Западная Сибирь" в Северске (Томская область) получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Федерального экологического оператора (ФГУП "ФЭО", предприятие Росатома, назначенное федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов на территории страны).

"Проектная документация экотехнопарка "Западная Сибирь" <…> получила положительное заключение государственной экологической экспертизы, утвержденное приказом Росприроднадзора", - говорится в сообщении пресс-службы. Ранее положительное заключение о строительстве ЭТП "Западная Сибирь" вынесли общественные экологические экспертизы Союза экологов Республики Башкортостан и Удмуртской ассоциации переработчиков отходов. Как ранее сообщил ТАСС директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации "Росатом" Андрей Лебедев, строительство "Западной Сибири" начнется после завершения всех экспертиз и общественных слушаний, а также получения всех необходимых документов.

ЭТП "Западная Сибирь" создается в рамках федерального проекта "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности" в составе нацпроекта "Экология. Экотехнопарк будет оснащен многоуровневыми системами экологической и промышленной безопасности. Для переработки отходов предусмотрены две технологии: физико-химическая обработка и утилизация и высокотемпературное обезвреживание. Кроме того, здесь будет реализован замкнутый технологический цикл, когда отходы одних стадий процесса станут сырьем для других, что позволит полностью исключить захоронение какие-либо остатков на территории объекта.

Об экотехнопарках

Всего в России до конца 2024 года предполагается ввести в строй семь ЭТП для переработки отходов I и II классов опасности. Четыре из этих экотехнопарков создаются на базе бывших объектов по уничтожению химического оружия - в Саратовской (ЭТП "Михайловский"), Кировской (ЭТП "Мирный"), Курганской (ЭТП "Щучье") областях и Удмуртской Республике (ЭТП "Камбарка"). Как сообщили ТАСС в ФЭО, в настоящее время идет закупка необходимого оборудования и дооснащение этих ЭТП.

Еще три строятся "с нуля" - "Восток" (г. Усолье-Сибирское, Иркутская область), "Центр" (г. Дзержинск, Нижегородская область) и "Западная Сибирь" (г. Северск, Томская область). По этим объектам в настоящее время проходят общественные слушания, проводятся экспертизы, и как только будут получены все необходимые документы, начнется строительство.

Проектная предельная мощность каждого ЭТП составит 50 тыс. т отходов I и II классов. По классификации Росприроднадзора, это свинец-содержащие отходы (автомобильные и промышленные свинцово-кислотные аккумуляторы, отходы электрического кабеля), ртуть-содержащие отходы (люминесцентные лампы, термометры и другие приборы, содержащие ртуть), отходы химических источников тока (батарейки, источники бесперебойного питания, аккумуляторы), органические горючие отходы (в основном отходы химического и нефтехимического производства), водные неорганические отходы (отработанные растворы кислот, щелочей, гальваношламы). Особо отмечается, что в список обрабатываемых отходов не входят радиоактивные вещества.