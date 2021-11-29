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Экспорт зерна из России с начала сельхозгода снизился на 24,1%

Объем экспорта пшеницы за сезон составил 15,3 млн тонн

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Экспорт зерна из России с начала сельхозгода (1 июля 2021 года - 30 июня 2022 года) снизился на 24,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего сельхозгода и на 25 ноября составил 18 млн тонн. Об этом говорится в материалах Минсельхоза.

"По оперативным данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами - членами ЕАЭС за октябрь и ноябрь), на 25 ноября в текущем 2021-2022 сельскохозяйственном году экспортировано 18 млн тонн зерновых культур, что на 24,1% ниже, чем за аналогичный период предшествующего сезона (23,8 млн тонн)", - отмечается в материалах.

По данным Минсельхоза, объем экспорта пшеницы за сезон составил 15,3 млн тонн (-23,1%), ячменя - 2 млн тонн (-34%), кукурузы - 0,6 млн тонн (-14,1%).

Минсельхоз России оценивает экспорт зерна из России в 2021-2022 сельскохозяйственном году в 45-48 млн тонн. Прогноз поставок пшеницы на экспорт министерство пока не давало.

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