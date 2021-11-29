Первая партия оборудования для китайской АЭС "Сюйдапу" прибыла из России в КНР

ПЕКИН, 29 ноября. /ТАСС/. Россия поставила КНР первую партию оборудования для китайской АЭС "Сюйдапу", также известной как "Сюйдабао". Об этом в понедельник сообщило Центральное телевидение Китая.

"В рамках китайско-российского проекта сотрудничества в области ядерной энергетики 29 ноября первая партия крупногабаритного оборудования для третьего энергоблока Сюйдабао <…> прибыла из России, преодолев за 90 дней расстояние более 13 тыс. морских миль", - говорится в сообщении телеканала.

АЭС "Сюйдапу" - новый проект сотрудничества России и Китая в области атомной энергетики. Станция расположена в городе Хулудао (провинция Ляонин). В 2019 году был подписан ряд контрактов, в том числе генеральный контракт на сооружение энергоблоков № 3 и № 4 АЭС "Сюйдапу" с реакторами ВВЭР-1200, а также контракт на поставку ядерного топлива. В соответствии с договорами российская сторона будет проектировать "ядерный остров" станции, поставит ключевое оборудование "ядерного острова" для обоих энергоблоков, окажет услуги по авторскому надзору, шеф-монтажу, шеф-наладке поставленного оборудования. Ввод блоков в эксплуатацию намечен на 2027-2028 годы.