Чистый убыток группы "Аэрофлот" по МСФО за девять месяцев сократился на 80%

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Чистый убыток группы "Аэрофлот" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2021 года сократился на 79,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 16,1 млрд рублей, следует из сообщения компании.

При этом за третий квартал группа получила чистую прибыль в 11,6 млрд рублей против убытка в 21,1 млрд рублей годом ранее. Выручка в январе - сентябре увеличилась на 54,7%, до 362,2 млрд рублей, за третий квартал - в два раза, до 167 млрд рублей.

"В отчетном третьем квартале группа "Аэрофлот" впервые за два года получила квартальную чистую прибыль в размере 11,6 млрд рублей. Значительный вклад в улучшение финансового результата внес спрос и обеспеченный им рост объема внутрироссийских перевозок, на которые мы сделали ставку в высокий сезон", - отметил заместитель генерального директора по коммерции и финансам группы "Аэрофлот" Андрей Чиханчин.

По его словам, рост пассажиропотока на международных линиях также оказал влияние на финансовые результаты группы. "Если в январе 2021 года выставленные емкости группы "Аэрофлот" на международных линиях составляли только 15,4% от уровня сопоставимого периода 2019 года, то к сентябрю показатель восстановления перевозок достиг 43,1%. Рентабельность по EBITDA составила 32,4%, что сопоставимо со значениями показателя до пандемии, учитывая ее влияние и связанные с ней ограничения сроков бронирований билетов до вылета, доходность перевозок во внутреннем сегменте и занятость кресел", - добавил Чиханчин.