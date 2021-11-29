Путин подписал закон о правилах получения оружия инкассаторами ЦБ и Сбера

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий правила получения сотрудниками Банка России, "Росинкаса" и Сбера оружия для охраны при перевозке денег и грузов. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, одновременно наделяет их полномочиями задерживать на месте нарушителей, посягнувших на охраняемое имущество.

Уточняется, что сотрудникам Банка России боевое стрелковое оружие может выдаваться во временное пользование для охраны денежных средств, драгоценных металлов, внутренних ценных бумаг, валютных ценностей, корреспонденции и предметов, содержащих сведения, отнесенные к гостайне, при их транспортировании (перевозке), а также для охраны хранилищ ЦБ. Инкассаторы входящего в систему ЦБ РФ "Росинкаса" могут получить оружие для охраны при перевозке денег, драгметаллов, внутренних ценных бумаг и валютных ценностей, при инкассации наличных денежных средств, а также для охраны объектов "Росинкаса" и хранилищ.

Сотрудникам Сбера оружие выдается при перевозке денег, драгметаллов и изделий из них, при инкассации наличных денежных средств, а также для охраны хранилищ банка. Россвязь сможет получать оружие для охраны почтовых отправлений, содержащих сведения, отнесенные к гостайне, а также денежные средства, драгметаллы и драгоценные камни или изделия из них.

"При этом работникам Банка России, "Росинкаса" и ПАО "Сбербанк" по аналогии с предоставленными работникам частных охранных организаций полномочиями <…> предоставляется право по задержанию лиц, совершивших противоправные посягательства на охраняемое имущество, транспорт, предназначенный для его перевозки", - отмечалось в сопроводительных материалах. Задержанных должны незамедлительно передать в полицию.

На сотрудников охраны Сбера распространяются требования, запреты и ограничения, условия и пределы применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, действующие для работников ведомственной охраны. Кроме того, устанавливается, что оружие может выдаваться им после прохождения подготовки и при отсутствии оснований, препятствующих получению лицензии на приобретение гражданского оружия. Такие работники должны будут ежегодно проходить проверку на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия, и сдавать тест на наркотики.