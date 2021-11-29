Гайдаровский форум пройдет 13-14 января в смешанном формате

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Гайдаровский форум пройдет 13 и 14 января 2022 года в смешанном, "телевизионном" формате: спикеры будут участвовать в очных дискуссиях, а аудитория сможет присоединиться ко всем сессиям онлайн. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе правительства России.

"Оргкомитет Гайдаровского форума, председателем которого является заместитель председателя правительства - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, утвердил даты и формат проведения мероприятия на 2022 год. Форум состоится 13 и 14 января в "телевизионном" формате: спикеры примут участие в очных дискуссиях на площадке Президентской академии, а аудитория сможет присоединиться ко всем сессиям онлайн на сайте и на ресурсах медиапартнеров", - говорится в сообщении.

Форум пройдет при поддержке правительства России. Его темой станут ключевые направления инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года. Среди них социальная сфера, строительство и развитие инфраструктуры, экология, цифровая трансформация, технологический рывок, государство для граждан.

"Гайдаровский форум традиционно задает высокую планку обсуждения самых актуальных тем общественно-экономической жизни страны. Безусловно, к ним относятся стратегические инициативы правительства, разработанные по поручению президента. Впереди нас ждет много преобразований, в первую очередь технологических, которые в конечном итоге приведут к тому, что для гражданина государство станет незаметным, а вместо бюрократической машины он получит быстрый, удобный и персонализированный сервис", - отметил Григоренко.

Гайдаровский форум проводится в России с 2010 года и традиционно объединяет представителей органов власти, общественных и политических деятелей, ведущих экспертов, а также предпринимателей из разных стран мира.