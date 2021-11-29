Программа "Академия инноваторов" поможет создать не менее 100 новых стартапов в Москве

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Образовательная программа Московского инновационного кластера "Академия инноваторов" поможет создать не менее 100 новых технологических бизнесов. Об этом сообщила в понедельник на онлайн-конференции в ТАСС первый заместитель руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

"Москва богата стартапами: более 2 800 технологических компаний мы видим на ландшафте. Но это не предел. Если мы когда-то хотим стать столицей "единорогов", нам очень важно, чтобы талантливых ребят, которые пробуют себя в инновационных бизнесах, было больше. Мы надеемся, что к концу программы у нас будет не менее 100 новых бизнесов", - сказала она.

"Единорогом" называют компанию, которая в течение не более чем 10 лет с момента основания достигла оценки в $1 млрд, не прошла первичное размещение на бирже (IPO) и остается в собственности своих создателей не менее чем на три четверти. Наличие компаний-единорогов считается признаком эффективности национальной инновационной системы.

Как уточнила Кострома, программа "Академия инноваторов" ориентирована на начинающих и действующих предпринимателей, опытных менеджеров и разработчиков с квалификацией и опытом работы в технологическом бизнесе, а также на граждан, которые хотели бы стать частью команды инновационного проекта.

Набор в академию был открыт до 28 ноября 2021 года. К этому времени заявки подали более 2 тыс. человек. "Но нам продолжают поступать звонки. Поэтому мы приняли для себя решение, что пока идет подготовительный этап, мы будем и далее принимать заявки - до конца декабря. Само командообразование состоится с 10 по 24 января 2022 года. И 25 января запланировано ориентационное мероприятие, где будет озвучен топ-500 тех, кто будет принимать участие в программе", - пояснила представитель столичного департамента.

Обучение команд будет проходить с февраля по апрель будущего года. А 5 апреля 2022 года состоится демо-день, в ходе которого презентуют проекты, разработанные в рамках программы, и определят победителей. "Более 128 часов обучения направлено на то, чтобы рассказать предпринимателям, как создавать технологические бизнесы, формулировать и тестировать бизнес-гипотезы. Будут обсуждаться вопросы привлечения инвестиций в проект, ведения переговоров и поиска партнеров, продвижения, оформления прав на интеллектуальную собственность. Еще одна тема - поиск и привлечение мер поддержки, которые сейчас предлагаются правительством Москвы", - добавила Кострома.