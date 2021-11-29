"Группа ГАЗ" начала продажи автомобилей в Болгарии

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. "Группа ГАЗ" начала продажи в Болгарии коммерческого автомобиля "ГАЗель NN", сообщается в пресс-релизе производителя. Продажи стартовали в Софии, где открылся шоу-рум и сервисный центр автомобилей ГАЗ.

"Группа ГАЗ" начала продажи в Болгарии легкого коммерческого автомобиля "ГАЗель NN", оснащенного двигателем экологического класса "Евро-6". Это первая модель компании на рынке Болгарии", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что в следующем году планируется открытие центров продаж в других городах Болгарии - Варне, Бургасе, Пловдиве, Русе, Стара-Загоре.

На старте продаж покупателям предлагается восемь модификаций автомобиля. Реализация, а также гарантийное и сервисное обслуживание организованы в сотрудничестве с крупнейшим в Болгарии автомобильным холдингом Avto Union.

"В Болгарии нас приняли очень тепло. Здесь люди помнят наши автомобили еще с советских времен и с большим уважением относятся к бренду ГАЗ. Благодаря выпуску модели "ГАЗель NN" с двигателем экологического класса "Евро-6" мы уверенно чувствуем себя на рынке", - заявил директор по экспорту "Группы ГАЗ" Леонид Долгов.

По словам руководителя направления ГАЗ холдинга Avto Union Милена Кристова, на сегодняшний день три из десяти крупнейших логистических компаний в Болгарии уже имеют в своем автопарке автомобили "ГАЗель NN". Самый крупный заказ поступил от курьерской службы DPD, также был получен предзаказ от болгарской IKEA.

Об автомобиле

Автомобиль оснащен двигателем Volkswagen экологического класса "Евро-6". "ГАЗель NN" комплектуется 6-ступенчатой коробкой передач, которая является новой разработкой автозавода ГАЗ.

"Применение новой коробки передач позволило улучшить тягово-динамические характеристики груженого автомобиля, снизить расход топлива и уровень шумов и вибраций", - добавили в компании.

Группа "ГАЗ" объединяет предприятия, выпускающие легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, легковые автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты. Занимает лидирующие позиции на рынке РФ: свыше 50% в сегменте легких коммерческих автомобилей, около 70% - в сегменте среднетоннажных грузовиков.