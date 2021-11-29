Объем торговли между Китаем и Африкой в январе - октябре вырос более чем на четверть

ПЕКИН, 29 ноября. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот КНР и африканских стран с января по октябрь текущего года вырос на 27,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из опубликованных в понедельник данных Главного таможенного управления КНР следует, что за десять месяцев объем торговли достиг 1,34 трлн юаней (около $209,7 млрд).

С начал года импорт из африканских стран в КНР составил 558,14 млрд юаней ($87,3 млрд), это на 31,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт Китая в Африку составил 782,54 млрд юаней ($122,4 млрд), что на 24,5% больше, чем в прошлом году.

Почти половина китайского экспорта в страны Черного континента - электромеханическая продукция.

ЮАР, Нигерия, Ангола, Египет и Демократическая Республика Конго входят в пятерку основных торговых партнеров КНР на континенте. На эти пять стран приходится половина всего торгового оборота Китая с Африкой.