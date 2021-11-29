В Краснодарском крае несырьевой неэнергетический экспорт вырос в 2,5 раза за 10 лет

ТАСС, 29 ноября. Объемы несырьевого неэнергетического экспорта возросли в Краснодарском крае в 2,5 раза за последние 10 лет. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.

"Десять лет назад до 80% экспорта из Краснодарского края приходилось на топливо и сырьевые товары. Но для дальнейшего развития экономики необходимо перестраиваться на поставку продуктов с высокой добавленной стоимостью. С 2011 года нам удалось увеличить его объем в 2,5 раза. Сегодня доля несырьевого неэнергетического экспорта составляет уже 71%", - цитирует пресс-служба главу региона Вениамина Кондратьева.

В сообщении отмечается, что Краснодарский край занимает седьмое место в России по объемам несырьевого неэнергетического экспорта. Ближайшая цель - войти в пятерку. Для этого планируется расширять ассортимент, наращивать поставки инновационной продукции и технологий, а также развивать экспорт услуг, в первую очередь в санаторно-курортном комплексе.

Отмечается, что подавляющую долю поставок занимает продукция агропромышленного комплекса. Край занимает первое место по производству питьевого молока. Половину российского экспортного вина производят на Кубани. Его поставляют в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в 27 стран мира. Масложировую продукцию - в 34 страны, молочную - в 26.

Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" ставит своей основной задачей выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства. Согласно указу "О национальных целях развития до 2030 года", обновленный паспорт национального проекта будет предусматривать реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года. Проект после обновления будет состоять из трех федеральных проектов, определяющих задачи по промышленному экспорту, экспорту продукции аграрно-промышленного комплекса и системным мерам развития международной кооперации.