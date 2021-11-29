Кабмин получил 11 заявок на сделки с акциями предприятий из стратегических сфер

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ получило 11 заявок на сделки с акциями российских предприятий, которые позволят привлечь более 110 млрд рублей в экономику. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы проведем очередное заседание правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Обсудим возможность одобрения сделок с акциями российских предприятий, которые действуют в стратегических сферах. <…> Повестка насыщенная, обсудим 11 заявок, в сумме они позволят привлечь в российскую экономику более 110 млрд рублей", - сказал Мишустин на заседании комиссии.

Он сообщил, что в этой связи с докладом выступит руководитель ФАС России и ответственный секретарь комиссии Максим Шаскольский, который расскажет о результатах проработки поступивших запросов.

"Потенциальные сделки затрагивают такие отрасли, как разведка и добыча полезных ископаемых, перевалка грузов в портах, а также автоматизация управления транспортом, строительство автомобильных дорог, переработка и сбыт лесоматериалов и эксплуатация радиационных источников", - перечислил Мишустин.

Премьер обратил внимание на заявки, связанные с реализацией значимых инвестиционных проектов. В их числе - участие подконтрольной государству Катар компании в создании и эксплуатации скоростной автомагистрали в Санкт-Петербурге, а также расширение и модернизация совместно с крупной японской бизнес-структурой производственных мощностей по лесопереработке на Дальнем Востоке.