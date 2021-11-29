Модернизацию бумажно-картонной фабрики под Тверью выполнят к 2025 году за 4 млрд рублей

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Каменская бумажно-картонная фабрика, которая является градообразующей в моногороде Кувшиново Тверской области, до 2025 года направит на модернизацию производства более 4 млрд рублей. Это позволит создать порядка 130 рабочих мест, сообщила пресс-служба облправительства по итогам посещения предприятия заместителем министра промышленности и торговли РФ Олегом Бочаровым.

"Ключевым объектом осмотра стала запущенная после модернизации бумагоделательная машина. <...> Модернизация машины будет продолжена в рамках нового инвестпроекта с горизонтом реализации до 2025 года. Его результатом станет расширение мощностей гофропроизводства. Прогнозируемый объем инвестиций - от 4 млрд рублей, планируется создать 130 рабочих мест", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Бумажно-картонная фабрика является градообразующим предприятием в Кувшиннове, где проживают порядка 9 тыс. человек, она обеспечивает рабочими местами более 14% жителей. "В своей подотрасли предприятие является лидером в России. Здесь обеспечено бережливое отношение к людям, природе, своему наследию. Стратегия, которая была выбрана компанией 18 лет назад, полностью оправдана - мы видим успешность производства и амбициозные планы", - сказал Бочаров, добавив, что необходимо проработать вопрос создания в Кувшиново Центра технологии и подготовки кадров.

На фабрике ведут вторичную переработку сырья, выпускают продукцию из гофрированной бумаги и картон для упаковки, ее качество, по словам губернатора Игоря Рудени, обеспечивается центром технологического контроля за процессом производства. "Это позволяет компании успешно торговать на мировых рынках: недавно была заключена сделка по поставке в США, что говорит о том, что продукция отвечает мировым стандартам", - отметили глава региона.

Кувшиново - город в Тверской области, находится в 120 километрах от Твери. В 2020 году в правительстве РФ было принято решение о создании в моногороде первой в регионе территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Запланировано развитие не менее 14 предприятий среднего и малого бизнеса, среди крупных проектов - строительство тепличного комплекса, фермы по переработке молочной продукции, производство полимерных изделий, систем водоочистки и водоподготовки. Предполагаемый объем инвестиций составит свыше 14,5 млрд рублей.