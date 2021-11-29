Вклад финрезультатов за девять месяцев "Газпрома" в дивиденды составляет 29,71 рубля

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Вклад финансовых результатов за девять месяцев "Газпрома" в итоговые дивиденды за 2021 год уже составляет 29,71 рубля на акцию, но холдинг ждет дальнейшего роста. Об этом говорится в презентации "Газпрома".

Данный показатель уже больше суммарных выплат "Газпрома" по итогам 2019 и 2020 годов вместе взятых.

Дивидендная доходность за девять месяцев составляет 9%, а по итогам года холдинг ожидает двузначные показатели.

Рекордные дивиденды "Газпром" выплатил в 2018 году - 16,61 рубля на акцию. В 2020 году выплаты составили 12,55 рубля на акцию.

Росимуществу принадлежит 38,4% акций "Газпрома", государственному "Роснефтегазу" - 10,97%, "Росгазификации" - 0,89%.

Также в презентации говорится, что поставки "Газпромом" газа в Европу в III квартале 2021 года вернулись к средним историческим уровням из-за ограниченного спроса, но холдинг продолжает выполнять свои обязательства.

"Сдержанный спрос со стороны Европы привел к тому, что объемы экспорта "Газпрома" в III квартале 2021 года вернутся к средним историческим уровням. Несмотря на это, "Газпром" продолжает полностью выполнять обязательства перед клиентами и сохранять свою долю на европейском рынке", - отмечается в презентации.

"Газпром" в 2021 году планирует поставить в Европу 183 млрд куб. м. газа.