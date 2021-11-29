Девелопер "Самолет" рассматривает возможность SPO на Nasdaq

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Девелоперская группа компаний "Самолет" допускает возможность проведения SPO в 2023 году на американской бирже Nasdaq в случае интереса к девелоперу со стороны технологических компаний. Об этом сообщил журналистам в понедельник генеральный директор группы "Самолет" Антон Елистратов на онлайн-конференции Samolet Big Day.

"Что касается площадки для размещения, все будет зависеть от нашего диалога с инвесторами, какие инвесторы будут заинтересованы в том, чтобы поучаствовать в нашем SPO. Если в нас будет верить та же категория инвесторов, что сейчас - физические лица, банки, фонды, то для нас будет иметь смысл остаться на Московской бирже. Если к этому моменту мы покажем успехи и покажем, что мы превратились из девелоперской компании в группу технологических компаний, то в этом случае в нас будут заинтересованы инвестировать технологические фонды. В этом случае мы будем серьезно рассматривать возможность выхода на традиционные технологические площадки типа Nasdaq", - сказал Елистратов.

По его словам, проведение SPO планируется не ранее весны 2023 года, предполагается увеличить free flow до 30-35%.

Группа "Самолет" основана в 2012 году. Компания включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. По данным Единого ресурса застройщиков, на 1 ноября ГК "Самолет" занимает третье место среди застройщиков России по объему строящегося жилья. В октябре 2020 года группа провела первичное размещение акций на Московской бирже.