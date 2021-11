Росатом создает российско-аргентинское СП для добычи лития в Аргентине

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Компания Uranium One Holding N. V. (предприятие госкорпорации "Росатом") создает совместное предприятие по разработке литиевого месторождения в Аргентине. Об этом в понедельник сообщил департамент коммуникаций Росатома.

"29 ноября компания Uranium One Holding N. V. <...> заключила соглашение с Alpha Lithium Corporation о создании совместного предприятия для разработки литиевого месторождения Tolillar", - говорится в распространенном сообщении.

Соглашение предусматривает приобретение за $30 млн акций компании Alpha One Lithium B. V., в которой Uranium One Holding N. V. и Alpha Lithium Corporation будет принадлежать по 15% и 85% акций, соответственно. Основной актив Alpha One Lithium B. V. будут составлять 100% акций аргентинской проектной компании Alpha Argentina S. A., владеющей правами на разведку и добычу литиевого месторождения Tolillar. Месторождение площадью 27 500 га расположено в аргентинской провинции Сальта, во всемирно известном "литиевом треугольнике", где сосредоточены ресурсы гидроминерального сырья с высокой концентрацией лития.