Чернышенко призвал глав регионов активно включиться в подготовку к РИФ

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко призвал глав регионов и руководителей федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) активно включиться в подготовку к Российскому инвестиционному форуму (РИФ), который состоится 17-19 февраля 2022 года в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в аппарате заместителя председателя правительства РФ.

"Чернышенко призвал всех глав регионов и руководителей федеральных органов исполнительной власти активно включиться в подготовку к РИФ и организовать презентацию инвестиционного потенциала регионов", - отметили в аппарате.

Там добавили, что ключевая тема программы форума - "Достижение национальных целей как ответ на глобальные вызовы". Тема пленарной сессии - "Россия 2030: достижение национальных целей для прорывного социально-экономического развития".

Ранее Чернышенко сообщал, что в течение трех дней работы форума будут обсуждаться вопросы социально-экономического, инновационного и научно-технологического развития. Вице-премьер уточнял, что также готовится насыщенная культурная и спортивная программа.