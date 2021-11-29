На Ставрополье собрали рекордный для региона урожай яблок

СТАВРОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Садоводы Ставропольского края в 2021 году собрали 48,5 тыс. тонн яблок, урожай стал рекордным для региона, сообщили в понедельник в пресс-службе краевого министерства сельского хозяйства.

"В сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах региона в текущем году собрали 48,5 тыс. тонн яблок при урожайности 201 ц/га, что является рекордным показателем по урожайности за всю историю садоводства Ставропольского края. <…> В рейтинге по валовому сбору яблок в тройку лидеров вошли Георгиевский округ - 64% от общего производства в крае, Труновский - 8%, Кочубеевский - 6%", - говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, в настоящее время в структуре посадочных площадей 21% занимают сады суперинтенсивного типа с плотность свыше 2 500 деревьев на 1 га, урожайность в которых составляет 230 ц/га, а рентабельность производства - 30%. Для сравнения - в обычных яблоневых садах при урожайности 80 ц/га рентабельность составила 18%, в садах интенсивного типа при урожайности 170 ц/га - 23%.

"К 2024 году при условии сохранения ежегодной площади закладки свыше 600 га ставропольские аграрии могут занять садами до 7 тыс. га и увеличить производство до 100 тыс. тонн плодов", - добавили в краевом Минсельхозе.

В министерстве отметили, что в крае оказывается системная поддержка садоводам, в том числе в виде возмещения до 50% затрат. "В текущем году садоводческая отрасль получила консолидированное субсидирование в сумме 748 млн рублей, в том числе 567 млн рублей на закладку и уход за многолетними насаждениями, 173 млн рублей - на капексы (капитальные затраты - прим. ТАСС), 8 млн рублей - на раскорчевку старовозрастных садов, выращивание посадочного материала", - привели в пресс-службе слова и. о. первого замминистра сельского хозяйства региона Евгения Грищенко.

Кроме того, в этом году в садоводческую отрасль привлечены льготные кредиты на сумму 2,6 млрд рублей, что в два раза больше, чем в 2020 году. "Это дает возможность вовлечь в производство плодов 19 территорий края, где работают 7 тыс. человек в 50 плодоводческих хозяйствах", - добавили в министерстве.