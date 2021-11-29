Хайнань к 2025 году будет перерабатывать до 85% возобновляемых ресурсов

ХАЙКОУ /Китай/, 29 ноября. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань намерены к 2025 году до 85% довести показатель переработки всех основных видов возобновляемых ресурсов на острове. Соответствующая задача поставлена в утвержденном "Плане развития индустрии переработки возобновляемых ресурсов в провинции Хайнань на 2021-2025 год", сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

Согласно утверждённому документу, также к указанному сроку более 95% населенных пунктов в провинции создадут собственные пункты переработки возобновляемых ресурсов. В частности, города Санья и Хайкоу, а также ряд других населенных пунктов постоянно совершенствуют системы управления переработки возобновляемых ресурсов, внедряют обязательное разделение бытовых отходов, что позволяет создать основу для дальнейшего ускоренного развития индустрии переработки возобновляемых ресурсов на Хайнане.

В 2020 году, пишет ресурс, соответствующая система переработки включала в себя в общей сложности 1 389 предприятий, 1 155 пунктов переработки, 33 сортировочных центра, четыре рынка сбыта и около 4 тыс. занятых в этой сфере сотрудников. По состоянию на 2020 год в общей сложности было переработано более 2,23 млн тонн десяти основных видов возобновляемых ресурсов, что на 42,2% превысило показатель 2015 года. Общий размер этой индустрии составил 5,85 млрд юаней ($916,9 млн) - рост на 94,81% по сравнению с 2015 годом.

Что касается задачи по переработке 85% основных видов возобновляемых ресурсов к 2025 году, то в данном случае речь идет, в частности, об отходах из стали, цветных металлов, бумаги, покрышек, электротехнической и электронной продукции, автомобилей и аккумуляторов. В будущем в провинции планируется создать 3 076 станций переработки, 23 комплексных сортировочных центра, шесть информационных платформ и шесть распределительных центра без переработки.