Западный обход Орла планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году

ТАСС, 29 ноября. Западный обход Орла, строительство которого планировалось завершить в 2021 году, введут в эксплуатацию в 2025 году. Стоимость работ составит 14 млрд рублей, сообщил в понедельник во время прямой линии губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Соглашение о начале строительства западного обхода города Орла подписали 21 июня 2018 года между правительством Орловской области и ЗАО "Русская холдинговая компания". Срок выполнения работ - 2019-2020 годы. Объем инвестиций - около 3 млрд рублей. Позже инвестор отказался от реализации проекта.

"Решение [о строительстве западного обхода] сейчас поддержано на уровне правительства [России]. На 2022-2023 годы выделяется 62 млн рублей на проектирование, 2023-2025 годы - строительство. Это 14 км, стоимость - 14 млрд рублей", - сказал Клычков.

Как отметил губернатор Орловской области, появление обхода позволит перенаправить поток около 10 тыс. машин, которые ежесуточно проходят через городскую черту. Проект обхода предусматривает строительство развязок, мостов, путепроводов.