МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Обязательная маркировка кресел-колясок в России может начаться с 1 февраля 2023 года. Соответствующее постановление опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Все участники оборота кресел-колясок, осуществляющие ввод кресел-колясок в оборот, их оборот и вывод из оборота, с 1 февраля 2023 г. наносят средства идентификации на кресла-коляски и представляют в информационную систему мониторинга сведения о нанесении средств идентификации на кресла-коляски, а также вводе кресел-колясок в оборот, их обороте и выводе из оборота", - отмечается в документе.

Согласно документу, при наличии по состоянию на 1 февраля 2023 года на территории Российской Федерации нереализованных кресел-колясок, произведенных или ввезенных на территорию Российской Федерации до 1 февраля 2023 года, осуществляют до 1 мая 2023 года их маркировку средствами идентификации и вносят в информационную систему мониторинга сведения о маркировке такого товара. До 15 марта 2023 года осуществляют маркировку кресел-колясок, приобретенных до 1 февраля 2023 года и выпущенных таможенными органами после 1 февраля 2023 года в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления.

К 2024 году в России планируется создать единую систему маркировки товаров, призванную ликвидировать теневой оборот продукции. Маркировка уже стала обязательной для лекарств, молочной продукции табака, парфюмерии, меховых изделий, обуви и ряда других товаров. Также проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков и пива.