Ключевые биржевые индексы в США растут на фоне новостей об омикрон-штамме

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Ключевые индексы на нью-йоркской фондовой бирже растут в начале торговой сессии в понедельник на фоне новостей о распространении омикрон-штамма нового коронавируса.

Американский промышленный индекс Dow Jones в начале торговой сессии растет на 47 пунктов (0,13%), до 34 946,34 пункта. Индекс S&P 500 поднялся 38,18 пункта (0,83%) - до отметки 4 632,8 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ вырос на 177,14 (1,14%), до 15 668,8 пункта.

Нефть марки WTI подорожала. К 10:40 по времени Восточного побережья США (18:40 мск) цена поставок энергоносителя в январе выросла на $2,64 (3,87%), до $70,93.

Рост индексов происходит после их резкого падения в пятницу, вызванного новостями о распространении омикрон-штамма коронавируса. К закрытию торгов в пятницу Dow Jones потерял 2,5%, S&P 500 снизился на 2,3%, NASDAQ - на 2,2%.

"Относительно омикрон-штамма остается еще множество вопросов, но после того, что произошло в пятницу, сегодняшний рост является положительным фактором", - приводит телекомпания CNBC слова инвестиционного аналитика компании LPL Financial Райана Детрика. По его словам, появление других штаммов ранее также вызывало беспокойство на рынках, однако спустя некоторое время ситуация успокаивалась. "Мы рассчитываем, что в этот раз все пройдет по такому же сценарию", - отмечает Детрик.