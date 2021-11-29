Число вакансий в СКФО за 10 месяцев выросло на 45% к аналогичному периоду прошлого года

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Число вакансий в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) с января по октябрь текущего года выросло на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила ТАСС в понедельник аналитик макрорегиона Юг сервиса по поиску работы HeadHunter Анастасия Кабинова.

"По Северному Кавказу количество вакансий растет гораздо более высокими темпами, чем количество резюме. Так, с января по октябрь этого года компании из СКФО разместили на 45% больше вакансий, чем за аналогичный период прошлого года", - сказала она, отметив, что количество резюме за год выросло лишь на 12%.

В целом, по ее словам, в конце 2021 года рынок труда России переживает уникальную ситуацию - вакансий много, а у соискателей, напротив, фиксируется снижение активности в поиске работы. "Поэтому в некоторых профессиональных сферах на одно рабочее место может претендовать 1-2 кандидата. Это при норме для рынка труда в 4-5 резюме на вакансию", - пояснила собеседница агентства.

Кабинова отметила, что за период с января по октябрь 2021 года в целом по России компании разместили на 60% больше вакансий, чем за аналогичный период 2020 года. Активность же соискателей выросла совсем незначительно - на 1% за тот же период.

Ранее сообщалось, что наиболее активными регионами в Северо-Кавказском федеральном округе по числу соискателей и вакансий за последний месяц стали Ставрополье, Северная Осетия и Дагестан. Всего по итогам прошлого месяца компании-работодатели разместили на сервисе более 13 500 вакансий для жителей Северо-Кавказского федерального округа. За последний месяц активно искали работу более 60 тыс. жителей Северного Кавказа.