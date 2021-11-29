Пермский УФАС проверит "дочку" "Лукойла" после резкого повышения цен на бензин

ПЕРМЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Управление ФАС по Пермскому краю начало проверку ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт", занимающего в регионе доминирующее положение на розничном рынке нефтепродуктов. В ведомстве сомневаются в обоснованности резкого повышения цен на АЗС компании, произошедшего вопреки снижению биржевых котировок на топливо, сообщает в понедельник пресс-служба УФАС.

"В целях установления причин ноябрьского повышения цен антимонопольным ведомством в адрес ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" оперативно подготовлен и направлен запрос необходимых пояснений и документов, которые позволят объективно оценить динамику затрат на закуп нефтепродуктов и динамику розничных цен в других регионах присутствия. В случае выявления в действиях ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" признаков установления монопольно высокой цены будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства и приняты все необходимые меры реагирования", - передают в сообщении слова заместитель руководителя пермского УФАС Дмитрия Шилова.

Отмечается, что на АЗС ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" в Пермском крае на выходных во второй раз за неделю резко выросли цены на бензин. Суммарный рост по маркам АИ-92 и ЭКТО-92, АИ-95 составил 64 копейки за литр, по дизельному топливу - 1,60 рубля за литр. За год рост общий уровень розничных цен вырос на 7-8%.

При этом рост произошел на фоне снижения территориальных биржевых индексов нефтепродуктов. Ведомство приводит в пример данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, где за последние два месяца стоимость бензинов АИ-92 (индикатор REG) снизилась на 13,25%, бензинов АИ-95 (индикатор PRM) снизилась на 15,42%.

"Лукойл-Уралнефтепродукт" - один из крупнейших межрегиональных сбытовых операторов ПАО "Лукойл". Предприятие создали в 2004 году, является 100% дочерней структурой компании. "Лукойл-Уралнефтепродукт" занимается реализацией топлива, масел, сопутствующих товаров, хранением нефтепродуктов и эксплуатацией нефтебаз в республиках Башкортостан и Татарстан, на территории Оренбургской, Самарской, Тюменской, Челябинской, Курганской, Свердловской, Кировской и Ульяновской областей, Удмуртской республики, ХМАО, ЯНАО и Пермском крае. В состав предприятия входят более 600 автозаправочных комплексов и 12 нефтебаз.