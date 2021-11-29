МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Совет директоров ПАО "Вкусвилл" утвердил дивидендную политику, говорится в сообщении компании.

Общество вправе объявлять о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и по результатам отчетного года. Решение о выплате дивидендов за период может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Дивиденды выплачиваются только из прибыли общества, полученной по результатам соответствующего периода в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) после налогообложения, отмечается в материале.

Решение о выплате дивидендов по акциям принимает общее собрание акционеров общества. Совет директоров представляет собранию акционеров рекомендации по размеру дивидендов и по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров, добавляется в сообщении.