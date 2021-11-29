США не отказываются от продажи нефти из резерва после падения цен из-за омикрон-штамма

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Американская администрация в настоящий момент не пересматривает свое решение о задействовании нефти из стратегического резерва страны, несмотря на падение цен, вызванное распространением нового омикрон-штамма коронавируса. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов в понедельник.

"Мы не пересматриваем, нет", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Ее также спросили, беспокоятся ли в Вашингтоне из-за отсутствия четкого понимания того, какую политику в отношении нефтяных резервов будет проводить Китай. "Мы всегда призываем любые страны в мире, в том числе Китай, быть настолько прозрачными, насколько это возможно, относительно их политических шагов, но мне сегодня нечего добавить по поводу какого-либо беспокойства [с нашей стороны]", - ответила Псаки.

Резкое падение цен на нефть наблюдалось в минувшие дни на фоне новостей об обнаружении нового штамма коронавируса в ряде стран юга Африки и выявлении первых случаев заражения им в Европе.

Белый дом 23 ноября сообщил о решении президента США Джо Байдена высвободить 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Как отмечали в Вашингтоне, это делается в целях снижения цен на топливо для американцев и стабилизации спроса и предложения на мировом рынке после пандемии. Американские власти заявили, что аналогичный шаг предпримет ряд других стран, включая Великобританию, Китай, Индию, Южную Корею и Японию.

Ядерная сделка с Ираном

Власти США по-прежнему нацелены на достижение договоренностей о взаимном возвращении к полному соблюдению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявила Псаки.

Она подчеркнула, что в ситуации с иранской ядерной сделкой Вашингтон продолжает считать "дипломатию лучшим подходом". "Это предпочтительный подход. Я не собираюсь называть сроки, когда это закончится. <...> Наша цель не изменилась. Она по-прежнему заключается во взаимном возвращении к полному соблюдению СВПД. Это лучший из доступных вариантов для ограничения ядерной программы Ирана", - продолжила Псаки.

В понедельник в Вене прошло первое с июня заседание Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), задачей которого является восстановление СВПД. На вторник назначена встреча рабочей группы по снятию санкций.

В Вене с апреля по июнь 2021 года состоялось шесть раундов переговоров с участием всех стран - участниц СВПД (Иран, Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция), а также США по проблеме восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде, а также возвращения США в сделку. Стороны взяли перерыв в работе в конце июня, который затянулся из-за президентских выборов в Иране и формирования нового иранского правительства.

В течение полугода на венских переговорах звучали заявления о значительном прогрессе, но пока участникам не удалось добиться их главной цели - возвращения к реализации СВПД в первоначальном виде. За прошедшие шесть раундов получилось определить, какие санкции США в отношении Ирана подлежат отмене, и был почти согласован список шагов в ядерной области, которые должен предпринять Иран, чтобы вернуться к его ядерным обязательствам.

