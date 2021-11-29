FT: эксперты не ожидают крупного экономического спада в мире из-за штамма "омикрон"

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Появление штамма "омикрон" не приведет к серьезным последствиям для мировой экономики даже в том случае, если имеющиеся вакцины окажутся менее эффективными, чем против других разновидностей коронавируса. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные в понедельник газетой Financial Times .

Собеседники издания объяснили свой относительно оптимистичный прогноз успехами в разработке вакцин от COVID-19 и демонстрируемой экономиками большинства стран способностью адаптироваться к коронавирусным ограничениям. По мнению экспертов, новая волна пандемии не будет способствовать замедлению темпов инфляции, однако может вынудить центральные банки повременить с ужесточением кредитно-денежной политики. При этом все собеседники газеты подчеркнули сохраняющийся высокий уровень неопределенности по поводу того, насколько большую угрозу потенциально представляет новый штамм.

По мнению главного экономиста швейцарской инвестиционной компании UBS Global Wealth Management Пола Донована, "омикрон" "едва ли на данном этапе изменит мировую экономическую ситуацию". Он допустил, что в ряде стран могут пострадать индустрии пассажирских авиаперевозок и туризма, однако на них приходится сравнительно небольшая доля мировой экономической активности.

Как отметил старший экономист американского банка Goldman Sachs Дан Струвен, если "омикрон" окажется заразнее штамма "дельта", то в 2022 году можно ожидать сокращения темпов роста мировой экономики с прогнозировавшихся 4,6% до 4,2%, однако этот спад будет компенсирован ростом в 2023 году. Согласно прогнозам банка, худшими последствиями грозит наиболее пессимистический сценарий, при котором новая разновидность вируса окажется также менее восприимчивой к вакцинам и способной вызывать более тяжелое течение болезни. При этом у Goldman Sachs есть и оптимистический сценарий, предполагающий, что "омикрон" будет переноситься легче, чем "дельта", и вытеснит этот штамм, став новой доминирующей разновидностью коронавируса.

"С каждой новой волной экономический ущерб становился все меньше", - заявил газете старший экономист немецкого инвестбанка Berenberg Хольгер Шмидинг. Он напомнил о том, что первая волна пандемии привела к сокращению экономической активности в еврозоне на 15%, тогда как из-за появления более заразного альфа-штамма ее ВВП снизился лишь на 0,7%.