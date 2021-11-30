Ключевые индексы в США выросли после резкого спада на фоне распространения омикрон-штамма

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Ключевые индексы на нью-йоркской фондовой бирже выросли к закрытию торгов в понедельник после обвала в пятницу, вызванного новостями о распространении омикрон-штамма нового коронавируса.

Американский промышленный индекс Dow Jones к завершению торговой сессии вырос на 236,6 пункта (0,68%), до 35 135,94 пункта. Индекс S&P 500 поднялся на 60,65 пункта (1,32%) - до отметки 4 655,27 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ вырос на 291,17 (1,88%), до 15 782,83 пункта.

Нефть марки WTI также подорожала. К 16:30 по времени Восточного побережья США (00,30 мск) цена поставок энергоносителя в январе выросла на $1,43 (2,09%), до $69,72.

Рост индексов происходит после их резкого падения в пятницу, вызванного новостями о распространении омикрон-штамма коронавируса. К закрытию торгов в пятницу Dow Jones потерял 2,5%, S&P 500 снизился на 2,3%, NASDAQ - на 2,2%.

"Пятничное снижение было спровоцировано паникой, - считает аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардескайя, слова которой приводит газета The Wall Street Journal. - У участников торгов было время перевести дух и оценить ситуацию". В понедельник президент США Джо Байден заявил, что омикрон-штамм коронавируса является поводом для беспокойства, но не причиной для паники.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность ВОЗ. Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, штамм обладает повышенной способностью к распространению. В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с государствами юга Африки.