Индекс деловой активности сферы услуг КНР в ноябре снизился до 52,3 пункта

ПЕКИН, 30 ноября. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) непроизводственного сектора Китая в ноябре понизился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1 процентных пункта (п. п.), составив 52,3. Об этом сообщило во вторник Государственное статистическое управление КНР.

Как уточняется в докладе, опубликованном на сайте ведомства, снижение связано прежде всего с эпидемической ситуацией в стране: за последний месяц в Китае был зафиксирован ряд вспышек коронавируса.

Из документа следует, что субиндекс новых заказов в КНР понизился на 0,1 п. п., до 48,9. Закупочные цены упали сразу на 7,0 п. п., до 50,8, а отпускные - на 2,6 п. п., до 50,1.

Подындекс предпринимательских оценок и ожиданий в ноябре опустился по сравнению с данными октября на 0,6 п. п., до 58,2. Сфера занятости тоже продемонстрировала небольшое падение - на 0,2 п. п., до 47,3.

Значение PMI и входящих в него субиндексов 50 пунктов расценивается как сохранение активности сектора экономики на неизменном уровне. Движение выше этого порога свидетельствует об улучшении ситуации, в противном случае - об обратной тенденции.

За 2020 год PMI непроизводственного сектора КНР повысился с 54,1 до 55,7 пункта. В феврале прошлого года из-за пандемии произошел большой разовый спад (до 29,6 пункта), после чего ситуация улучшилась.

Индекс деловой активности (PMI) производственного сектора китайской экономики за ноябрь повысился на 0,9 процентных пункта (п. п.) и составил 50,1, выйдя из отрицательной зоны, сообщило Государственное статистическое управление.

Как уточняется в докладе, улучшение связано прежде всего с "эффектом, вызванным правительственными мерами по стабилизации цен на рынке". Согласно данным ведомства, рост этого показателя зафиксирован впервые за последние восемь месяцев.

Из документа следует, что PMI крупных компаний страны в ноябре, несмотря на общую тенденцию, понизился на 0,1 п. п., составив 50,2. У коммерческих организаций среднего масштаба произошло повышение на 2,6 п. п., до 51,2. Малые предприятия тоже продемонстрировали положительные изменения: их индекс поднялся на 1,0 п. п., до 48,5, продолжая оставаться в отрицательной зоне.

Согласно распространенному докладу, субиндекс производства (52,0) в Китае в прошлом месяце вырос на 3,6 п. п. Показатель новых заказов повысился на 0,6 п. п. (до 49,4). Субиндекс цен на сырье повысился на 0,7 п. п., до 47,7. Ситуация в сфере занятости немного улучшилась (рост на 0,1%) - показатель составил 48,9.

Значение PMI и входящих в него субиндексов в 50 пунктов расценивается как сохранение активности сектора экономики на неизменном уровне. Движение выше этого порога свидетельствует об улучшении ситуации, а колебания показателя ниже его - об обратной тенденции.

За 2020 год данный показатель в Китае повысился с 50 пунктов в январе до 51,9 в декабре, оставаясь выше нейтральной линии. В феврале прошлого года из-за пандемии был зафиксирован резкий спад (до 35,7), затем ситуация нормализовалась.