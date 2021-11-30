В Благовещенске до конца 2023 года построят две солнечные электростанции

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Строительство двух электростанций, которые будут работать на основе солнечной энергии, построят в Благовещенске к концу 2023 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства Амурской области.

"Для развития электроэнергетики Амурской области конкурсной комиссией правительства Приамурья отобраны два проекта строительства генерирующих объектов, функционирующих на основе солнечной энергии. Проекты предполагают строительство солнечных электростанций "Волковская СЭС-1" и "Волковская СЭС-2" в Благовещенском районе. Ввести объекты в эксплуатацию планируется до 30 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.

Электрическая мощность станций составит 12,6 МВт и 15 МВт, строительством объектов займется компания ООО "Хевел региональная генерация". По информации министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, станции будут использоваться для нужд территории опережающего развития (ТОР) "Приамурская".

"Потенциал солнечной энергии в Амурской области является одним из самых высоких в России. По уровню инсоляции Амурская область опережает многие регионы южной части России и Северного Кавказа", - отметили в пресс-службе правительства региона.

По информации министерства экономического развития области, на ТОР "Приамурская" особый правовой режим действует при осуществлении 57 видов экономической деятельности. Основные направления - логистика и промышленность. В ТОР работают 15 резидентов, которые реализуют проекты на общую сумму 1,97 млрд рублей и которыми запланировано создание 607 рабочих мест.