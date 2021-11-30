В Москве запускают 2 декабря онлайн-курс для женщин "Речь для жизни и карьеры"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" запускает бесплатный онлайн-курс по ораторскому искусству "Речь для жизни и карьеры", занятия начнутся 2 декабря в рамках проекта "Мама онлайн" для женщин, воспитывающих детей. Слушательниц познакомят с правилами дикции и артикуляции, управления голосом, логикой и физиологией речи, сообщается во вторник на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Проект "Мама онлайн" помогает слушательницам не только освоить новую цифровую профессию, но и улучшить универсальные личностные компетенции. Этот курс будет полезен всем участницам, поскольку чистая речь и умение управлять своим голосом - важный атрибут успеха", - сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, чей комментарий приводится в сообщении.

Курс включает четыре занятия, после успешного прохождения которых участницам выдадут сертификат. Первый вебинар запланирован на 2 декабря (с 13:00 до 14:00), его посвятят физиологии речи и снятию психологических барьеров перед выступлениями. Следующая онлайн-встреча назначена на 8 декабря с 12:00 до 13:00. Ее участницы узнают об особенностях речи, которые влияют на восприятие спикера аудиторией, о дефектах дикции и артикуляции, которые могут испортить первое впечатление.

На третьем вебинаре 9 декабря с 12:00 до 13:00 слушательниц научат управлять голосом и создавать с его помощью разные образы. Им помогут избавиться от монотонности, слабого и тихого звучания. Четвертое занятие намечено на 14 декабря с 12:00 до 13:00. Участницы разберут логику речи и основы последовательного изложения своих мыслей.