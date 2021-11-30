АТОР: въездной деловой туризм недополучит в 2021 году 200 млрд рублей доходов

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Недополученные доходы отрасли въездного делового туризма могут достичь по итогам 2021 года около 200 млрд рублей, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на ее вице-президента Александра Курносова.

"Отрасль въездного business travel недосчитается в 2021 году совокупно около 200 млрд рублей. Этот расчет сделан исходя из того, что до пандемии Россию посещали порядка 4 млн деловых туристов в год из дальнего зарубежья со средним чеком 45-50 тыс. рублей (проживание, питание, сувениры и транспорт в России без учета стоимости авиабилетов)", - говорится в сообщении ассоциации.

Курносов отметил, что въездной деловой туризм останется в усеченном объеме и в 2022 году, иностранцы будут посещать Россию "только по крайней необходимости". Согласно докладу глобальной ассоциации деловых поездок GBTA, объем деловых поездок в мире восстановится к 2025 году. К концу 2021 года расходы на деловые поездки могут увеличиться на 21%, а в 2022 году может произойти заметный рост международных бизнес-поездок.

"Но этот тренд может пройти мимо России, если ограничения в регионах России и на транспорте внутри страны по-прежнему будут подразумевать непризнание иностранных QR-кодов", - подчеркнули в АТОР.

В ассоциации напомнили, что количество туристических поездок иностранных граждан в Россию в 2021 году уже сократилось в 24 раза по сравнению с докризисным периодом. Тем не менее, по данным многих туроператорских компаний, интерес иностранцев к России продолжает быть устойчиво высоким и мог бы быть конвертирован в реальный спрос.