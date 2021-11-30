АТОР сообщила о росте продаж туров на Кубу до 20% после снятия ограничений

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Спрос на туры на Кубу после снятия ограничений увеличился на 10-20%, сообщила Ассоциация туроператоров России со ссылкой на данные участников рынка.

"Упрощение антиковидных протоколов для въезда на Кубу увеличило динамику продаж по направлению от 10 до 20%", - говорится в сообщении.

В ассоциации напомнили, что в начале ноября кубинские власти отменили запрет на перемещение по стране и карантин для самостоятельных путешественников. С 15 ноября Куба разрешила въезд привитым любой российской вакциной без дополнительных тестов, а с 1 декабря Россия сняла все ограничения на авиасообщение с Кубой.

Туроператоры отмечают, что туры на Кубу в период новогодних праздников пользуются уверенным спросом, "горящие" предложения на этот период вряд ли появятся. В дальнейшем спрос на эту страну среди российских туристов продолжит расти, уверены участники рынка.