Чернышенко: регионы РФ подтвердили готовность к зимнему туристическому сезону

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российские регионы подтвердили готовность к предстоящему зимнему туристическому сезону, сообщила пресс-служба Ростуризма со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"С учетом возросшего спроса на отдых внутри страны в этом зимнем сезоне, особенно на горнолыжных курортах, Ростуризм в рамках межведомственных рабочих групп отработал вопросы обеспечения безопасности туристов. Регионы подтвердили готовность к зимнему туристическому сезону, в том числе в части синхронизации работ различных служб, связанных с безопасностью граждан. Также Ростуризмом и субъектами проработаны меры реагирования при сложных метеоусловиях", - сказал Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что особое внимание сфокусировано на строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер, предписанных Роспотребнадзором. Туристам рекомендуется заранее проверять информацию об ограничениях, действующих на территории того или иного региона.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что в ходе подготовки к предстоящему зимнему сезону региональные службы проверили надежность туристской инфраструктуры, включая подъемники, отработали меры реагирования при сложных метеоусловиях и сходе лавин, проверили систему навигации и оповещения туристов в случае ЧС и плохой погоды. Так как активный зимний отдых часто связан с маршрутами повышенной опасности, глава Ростуризма призвала туристов обращаться только к аттестованным регионами гидам и аттестованным спортивными федерациями инструкторам-проводникам. Если маршрут предполагает нахождение в горной местности или вдали от населенных пунктов и дорог, туристам рекомендуется страховать свой маршрут с включением услуг эвакуации вертолетом. Такая страховка стоит в среднем 5-6 тыс. рублей. Перед выходом на маршруты повышенной сложности туристам настоятельно рекомендуется зарегистрироваться в МЧС на Госуслугах.

По словам Догузовой, бронирования на зимний туристический сезон идут очень активно. Особой популярностью среди российских туристов традиционно пользуются активные виды зимнего отдыха, особенно горные лыжи и сноуборд. Среди наиболее востребованных в этот период направлений - Красная Поляна, Архыз, Домбай и Приэльбрусье, Хибины в Мурманской области, Гора Белая на Урале, "Горный воздух" на Сахалине, и Шерегеш в Кузбассе, куда начали летать доступные чартеры. Прогнозируется, что российские горнолыжные курорты в период новогодних праздников будут загружены почти на 100%, при этом качественные и современные отели уже практически полностью забронированы, отметила она.