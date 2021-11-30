В Москве в 2022 году построят 19 детских садов и школ

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Порядка 20 объектов образования планируется построить в Москве в следующем году. На эти цели выделено почти 18 млрд рублей, сообщил во вторник ТАСС руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В следующем году в столице планируется построить 19 объектов образования, включая учебные корпуса, здания школ и дошкольных учреждений. Всего в 2022-2024 годах в Москве будет построено 64 таких здания. <…> Мы ставим перед собой цель предоставить жителям Москвы возможность обучаться в современных школах в шаговой доступности от места проживания", - сказал Загрутдинов.

Он уточнил, что в 2021 году на строительство объектов в рамках государственной программы "Столичное образование", согласно адресной инвестиционной программе, выделено почти 14,6 млрд рублей. В 2022 году эта статья расходов увеличена и составляет порядка 17,8 млрд рублей.

"В этом году будут достроены четыре объекта образования почти на 2 тыс. мест. Это здание гимназии № 1518 на 550 мест в Останкинском районе на ул. Цандера, учебный корпус на 400 мест на территории школы № 64 на Партизанской улице. Также будет возведен учебный корпус на 250 мест с дошкольным отделением на 300 мест в Левобережном районе на Смольной улице и здание детского сада в 14-м квартале Некрасовки на 225 мест", - сказал Загрутдинов, уточнив, что всего на объектах образования задействованы 2,7 тыс. строителей.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщал, что в ближайшие три года в столице будет построено свыше 130 новых школ и детских садов за счет городского бюджета и средств инвесторов. Всего в Москве с 2011 года построили 453 здания образовательных учреждений, в том числе 129 школ и 324 детских сада. Из общего числа новых детских садов и школ 272 объекта построили за счет городского бюджета, 181 - за счет инвесторов. Мэр также заявил, что в 2022 году продолжится программа благоустройства вокруг школ, чтобы эти территории стали качественными и современными пространствами.

Школы нового стандарта

"С начала текущего года в городе были построены и введены в эксплуатацию 67 образовательных объектов. Особенно стоит выделить школу на 1,9 тыс. мест в Левобережном районе, при строительстве которой были применены экспериментально-планировочные решения. Эти решения легли в основу нового стандарта строительства объектов образования "Московская школа", который сейчас находится на согласовании в комплексе градостроительной политики", - сказал руководитель департамента.

Загрутдинов уточнил, что новый стандарт планируется применить при возведении учебных корпусов на западе и севере Москвы, на проспекте Вернадского в районе Раменки и на 4-м Новомихалковском проезде - объекты планируется сдать в декабре 2023 года. Кроме того, новые требования будут применены и к учебному корпусу в Большом Тушинском переулке в центре Москвы, который может быть введен в эксплуатацию в июне 2023 года.

"За последние годы в Москве специалистами были разработаны новые учебные кабинеты дополнительного и предпрофильного образования с соответствующим современным технологическим оборудованием. Проектирование и строительство объектов образования по индивидуальным проектам", - отметил он.

Цифровое моделирование

"По всем объектам строительства с 2022 года проектирование должно осуществляться с применением технологии информационного моделирования (ТИМ), в том числе школ и детских садов, и в настоящее время ведется активное внедрение данных технологий для разработки проектной документации", - сказал Загрутдинов.

По его словам, переход строительной отрасли на применение ТИМ позволит достичь снижения затрат на стадии строительства более чем на 20% и ускорить проектирование более чем на 30%, снизив при этом риск ошибок на треть. "Нужно только оговориться о том, что указанные показатели достижимы при переходе всей отрасли на применение ТИМ, к решению этого вопроса необходимо подходить комплексно", - сказал Загрутдинов.

Он добавил, что важно рассмотреть этот вопрос в разрезе протяженности во времени разных этапов жизненного цикла объекта: строительство может занимать 2-3 года, проектирование и того меньше, а период эксплуатации длится десятилетиями. И если изначально при разработке проекта отталкиваться от этой идеи, то реальная экономия закладывается именно при моделировании и отладке процессов эксплуатации, как раз такую возможность дает ТИМ.

"В департаменте строительства есть опыт применения трехмерного моделирования на наших объектах, но полноценная экосистема строительного процесса, заточенная на массовое применение ТИМ, сейчас только формируется. В текущем году на этапе строительно-монтажных работ находятся пять объектов при реализации которых осуществляется формирование и ведение цифровых информационных моделей, еще порядка 20 объектов проектируются с применением ТИМ. По большей части это площадные объекты социальной инфраструктуры - жилые дома и школы", - уточнил Загрутдинов.

Руководитель департамента отметил, что информационное моделирование - это процесс, который вовлекает всех участников жизненного цикла объекта капитального строительства, начиная от заказчика и заканчивая эксплуатирующей организацией. "На этапе эксплуатации ТИМ позволяет полностью автоматизировать все рутинные процессы, предвидеть нештатные ситуации и аварии и в случае их возникновения оперативно точечно устранять неполадки - направляя специалистов точно к проблемному участку, либо и вовсе удаленно посредством направления команд на автоматизированные инженерные комплексы", - заключил он.