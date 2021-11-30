МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Маркетплейс Wildberries планирует открыть два новых сортировочных центра в Казахстане, говорится в сообщении компании во вторник.

В ноябре 2021 года Wildberries открыл новый распределительный центр в Алматы, отмечается в материале.

"Также Wildberries планирует открыть еще два сортировочных центра - в г. Актобе и г. Семей", - говорится в тексте сообщения.

В 2021 году в Казахстане уже были запущены новые сортировочные центры компании в Нур-Султане и Алматы, благодаря чему продажи местных предпринимателей через Wildberries выросли в 4,2 раза год к году за 10 месяцев 2021 года, добавили в компании.

Самыми популярными товарами из Казахстана на Wildberries в 2021 году стали продукты питания, косметика, нижнее белье, хозяйственные товары и книги. Появление новых логистических центров позволит увеличить и скорость доставки заказов для жителей Казахстана. Станет больше пунктов выдачи заказов благодаря запуску партнерской программы - сегодня их в стране уже свыше 200, заключили в компании.