Банк России и Pioneer Capital Invest завершили расчеты по купле-продаже акций АТБ

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Казахстанская компания ТОО Pioneer Capital Invest, ставшая владельцем 100% акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), который с апреля 2018 года находился на санации у Банка России, завершила расчеты по сделке купли-продажи. Pioneer Capital Invest перечислил ЦБ РФ часть чистой прибыли АТБ за девять месяцев 2021 года в размере 963,923 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"Все расчеты по сделке между ТОО "Pioneer Capital Invest" и Банком России завершены", - отмечается в сообщении ЦБ РФ.

Ранее сообщалось, что в рамках сделки Банк России получил 14 млрд рублей и до 30 ноября 2021 года ожидает получить от нового собственника банка перечисления части чистой прибыли АТБ за девять месяцев 2021 года.

Банк России в апреле 2018 года начал санацию АТБ через УК ФКБС. Осенью того же года ЦБ приобрел допэмиссию банка и стал владельцем свыше 99,9% его акций. Первый аукцион по продаже Азиатско-Тихоокеанского банка в 2019 году был признан несостоявшимся, так как ни один из участников, допущенных к аукциону, не принял участие в торгах. В 2020 году ЦБ перенес планируемую продажу АТБ на 2021-2022 годы из-за неуверенности потенциальных покупателях в условиях пандемии коронавируса.

17 сентября 2021 года стало известно, что в торгах по продаже 100% акций АТБ победил казахстанская компания ТОО Pioneer Capital Invest. Она предложила наибольшую цену - 14 млрд рублей.

В торгах также участвовали Промсвязьбанк и Совкомбанк.