ВТБ прогнозирует рекордный результат на рынке розничных кредитов в России в 2021 году

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Рынок розничного кредитования в России вырастет по итогам 2021 года на 22%, до рекордных более 25 трлн рублей. Об этом журналистам в кулуарах инвестиционного форума "Россия зовет!" сообщил заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

"В этом году рынок розничного кредитования в России покажет рекордные результаты за всю историю - объем портфеля превысит 25 трлн рублей", - сказал он.

Печатников отметил, что особенно сильный спрос отмечался в первой половине этого года, когда были исторически низкие ставки.

"Но даже сейчас, когда ключевая ставка ЦБ уже выросла на 3,25% пункта и потянула за собой вверх рыночные ставки, активно реализуется сезонный фактор, причем особенно - в цифровых каналах. В следующем году спрос будет во многом зависеть от решений регулятора. Мы ожидаем, что ключевая ставка продолжит расти, а значит динамика рынка потребительского кредитования может замедлиться с нынешних 22% до 14%, но при этом все равно останется двузначной. Переход к нейтральной денежно-кредитной политике, при условии достижения таргетов ЦБ по инфляции, мы ожидаем только в 2023 году", - добавил он.

По оценка ВТБ, наибольшую долю в общем объеме кредитного портфеля физических лиц на рынке по итогам года будут занимать ипотека и кредиты наличными. Объем портфеля жилищных кредитов превысит 12,6 трлн рублей, а кредитов наличными - 9,8 трлн рублей.

По словам топ-менеджера, ВТБ внимательно следит за платежеспособностью своих заемщиков. "В период пандемии у нас сформировался очень качественный портфель кредитов, долговые обязательства по которым сейчас аккуратно обслуживаются клиентами. Доля кредитов с просрочкой 90+ (дней) в портфеле розничных кредитов на конец октября 2021 года снизилась на 10% по сравнению с началом 2020 года. Особенно это заметно в сегментах ипотеки и автокредитования, где сильно влияние госпрограмм с низкими ставками. Как социально ответственный банк, мы следим за тем, чтобы не допустить закредитованности населения при рекордных продажах и при необходимости предложить клиенту вариант кредитных каникул, которые мы внутри банка сохранили для своих заемщиков. Поэтому на данный момент уровень просрочки стабилен и постоянно находится в фокусе внимания наших кредитных специалистов", - сказал зампред ВТБ.

Рынок депозитов

Российский рынок депозитов в следующем году увеличится на 6% после снижения на протяжении двух предыдущих лет, считает Печатников. "По прогнозам ВТБ, продолжающийся тренд на повышение ключевой ставки и доходности вкладов приведет к ускоренному росту портфеля срочных сберегательных продуктов. В следующем году рынок депозитов физлиц вырастет на 6% после двухлетнего снижения", - сказал банкир.

По словам топ-менеджера, рост будет обусловлен прежде всего увеличением приблизительно на 10% объема рублевых вкладов при снижении портфеля валютных депозитов. "Продолжающейся дедолларизации портфеля будут способствовать высокие ставки по рублевым продуктам на фоне стабилизации курса национальной валюты", - пояснил он.

В целом рынок классических пассивов, по прогнозам ВТБ, возрастет по итогам 2022 года в пределах 5%. При этом динамика рынка счетов до востребования в следующем году замедлится: всего на счетах в российских банках по итогам года будет храниться порядка 14,5 трлн рублей, спрогнозировал Печатников.

"На горизонте 2022-2023 годов классические депозиты переживут "второе рождение": интерес к ним увеличится во всех сегментах. Одновременно мы увидим ускоренную дедолларизацию рыночного портфеля: при отсутствии форс-мажоров на горизонте одного - двух лет можно ожидать относительно стабильный рубль, и в силу крайне низких ставок по валютным вкладам доллары и евро будут просто невыгодны как средство сбережений. Поэтому рост доли валюты будет наблюдаться только в сегменте средств до востребования, которые будут использоваться для расчетных целей. Драйвером привлечения средств частных клиентов в 2022 году будут вклады и инвестиционные инструменты, а значимость накопительных счетов будет постепенно снижаться. ВТБ по сберегательным продуктам намерен традиционно расти быстрее рынка", - добавил Печатников.